Cambia l’inno “God Save the King” la prima volta suona proprio in Italia poco dopo la morte della Regina, durante la partita di Basket Italia – Gran Bretagna, il video

La morte della Regina Elisabetta II verrà seguita da un lungo cerimoniale che durerà circa 10 giorni, tra 10 giorni ci terrà il funerale ufficiale.

Da subito dopo la morte della Regina di diritto monarchico il Re diventa Carlo III, anche se l’incoronazione ufficiale alla presenza dell’arcivescovo di Canterbury si terrà in realtà qualche mese dopo la morte della sovrana e ovviamente cambierà anche l’inno nazionale che non sarà più God save the Queen bensì God save the King.

Il primo cambio di inno ufficiale si è svolto proprio in Italia al Forum di Assago, dove la nazionale della Gran Bretagna ha incontrato l’Italia nell’ultima partita del girone C dell’Europeo di basket. La partita è stata preceduta da un minuto di silenzio in ricordo della regina.