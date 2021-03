Calendario vaccinale: tempi e modalità per ogni categoria

È online il calendario vaccinale predisposto in conformità alle indicazioni del Piano nazionale vaccini anti-Covid. È dunque possibile conoscere tempi e modalità di prenotazione e somministrazione per ciascuna categoria. L’ordine di priorità è definito in base alle condizioni di rischio, alla fascia di età, alla disponibilità e al tipo di vaccino utilizzato.

Il calendario è presente nella sezione dedicata al vaccino anti-Covid, ora ampliata con l’approfondimento per ogni singola categoria, le informazioni sui tipi di vaccino e le indicazioni su cosa aspettarsi e come comportarsi dopo la vaccinazione.

