Calendario scolastico: rientro a gennaio, vacanze Carnevale, Pasqua, fine lezioni. Date e ponti del 2022

Vacanze di Carnevale

Abruzzo: cancellata per parziale recupero 7 e 8 gennaio. Ordinanza 31 dicembre

Campania: 28 febbraio e 1 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 28 febbraio al 2 marzo

Lombardia: 28.02.22 – 01.03.22 (rito romano); 04.03.22 – 05.03.22 (rito ambrosiano)

Molise: 1 marzo

Piemonte: dal 26 febbraio all’1 marzo

Sardegna: 1 marzo

Valle d’Aosta: 28 febbraio e 1 marzo

Veneto: dal 28 febbraio al 2 marzo

Provincia Bolzano: dal 26 febbraio al 6 marzo

Provincia Trento: 28 febbraio e 1 marzo

Ricordiamo che alcune scuole, in autonomia, possono aver deliberato le vacanze, anche se le regioni non le hanno previste.

Vacanze Pasqua

La data è unica a livello nazionale: lo stop delle lezioni sia in presenza che a distanza è previsto dal 14 al 19 aprile.

Fine lezioni giugno 2022

Le date della fine delle lezioni per ogni regione (per la scuola dell’infanzia la fine delle attività è prevista il 30 giugno):

4 giugno: Emilia Romagna, Marche.

8 giugno: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto.

9 giugno: Calabria, Puglia, Umbria.

10 giugno: Liguria, Sicilia, Toscana, Provincia Trento.

11 giugno: Friuli Venezia Giulia.

16 giugno: Provincia Bolzano.

Altri ponti e giorni di vacanza

In Liguria stop alle lezioni il 3 e 4 giugno: ponte lungo per il 2 giugno, si rientra a scuola il 5.

In Sardegna niente lezioni il 28 aprile per Sa die de sa Sardigna.

Nella provincia autonoma di Bolzano vacanza anche il 23 aprile e dal 3 al 6 giugno.

Festa nazionale il 25 aprile, Liberazione; il 1 maggio (quest’anno cade di domenica); il 2 giugno, festa della Repubblica.

Subito dopo Pasqua potrebbe arrivare un lungo ponte fino al 25 aprile. Anche in questo caso, le scuole che attuano la settimana corta potrebbero decidere, in autonomia, lo stop delle lezioni. Lo stesso potrebbe accadere per il 2 giugno, un giovedì.

fonte: https://www.orizzontescuola.it/calendario-scolastico-rientro-a-gennaio-vacanze-carnevale-pasqua-fine-lezioni-date-e-ponti-del-2022/?fbclid=IwAR3NxCtWWCb7a52FSe8FKM17i2GTk0rF38DATAKDRGUP6DP6eO-fwtZHUVU