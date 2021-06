Caldo, 32° a Foggia alle 9 del mattino. Oggi punte oltre i 40°

Sarà quasi sicuramente oggi la giornata più difficile per quanto riguarda l’ondata di caldo, almeno in questa fase.

La mattinata è iniziata subito con temperature elevate e aria molto “pesante”. Già alle ore 9.00, come come si evince dalla mappa di MeteoNetwork Puglia, si registrano temperature elevate che in alcune zone si avviano verso i 35 gradi.

Avremo quindi nuovamente punte oltre I 40 gradi, afa opprimente sulle coste e cieli lattiginosi a causa del pulviscolo sabbioso in quota. Il tutto in attesa della flebile flessione del weekend