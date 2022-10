Calciomercato, un jolly per l’attacco del Milan: colpo da 20 milioni

Il Milan pensa al futuro. Nonostante la rosa a disposizione di mister Pioli sia completa in ogni reparto, Maldini e Massara hanno individuato nella corsia esterna destra d’attacco l’anello debole della squadra. Così i due dirigenti stanno prendendo in considerazione un profilo che piace da tempo: Gustav Isaksen, attaccante danese del Midtjylland che può giocare su entrambe le fasce. Il classe 2001 è stato protagonista in entrambi i match di Europa League contro la Lazio. Ieri sera ha battuto Provedel, portando momentaneamente avanti il Midtjylland, prima della rete del pareggio di Milinkovic-Savic, e prima dell’inizio della partita, ai microfoni di Sky Sport, Tare aveva parlato benissimo del talento danese: “È forte, anzi fortissimo. Lo conoscevo anche da prima, è molto promettente”. Isaksen, oltre al dirigente biancoceleste, ha stregato anche Maldini e Massara. I rossoneri, infatti, come riporta calciomercato.it, sono intenzionati ad acquistarlo già a gennaio soprattutto se l’esperimento di Rebic a destra non dovesse funzionare. Il Midtjylland però non farà sconti e per l’attaccante chiede non meno di 20 milioni di euro.