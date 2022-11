Calciomercato Juve, colpaccio a centrocampo: può arrivare già a gennaio

La Juventus a gennaio vuole intervenire sul mercato per rinforzare il reparto di difesa e centrocampo. In modo particolare per quest’ultimo, stando a quanto riporta Sport, il nome caldo è quello di Jorginho. Il Chelsea ha deciso di non rinnovargli il contratto, che scadrà al termine della stagione, favorendo così l’inserimento dei bianconeri che non vogliono lasciarsi sfuggire l’opportunità di averlo a zero. Su di lui è stato registrato anche l’interesse del Barcellona e così i bianconeri potrebbero fare un tentativo per gennaio, sperando in uno sconto dai Blues.