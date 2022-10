Calciomercato Inter, triennale da 21 milioni: Marotta prepara lo sgarbo alla Juventus

L’Inter vuole regalare a Simone Inzaghi un giocatore d’esperienza capace di inserirsi sin da subito negli schemi della squadra. A tale identikit sembra corrispondere il profilo di Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco del Manchester City. Il classe 1990, accostato nei scorsi giorni alla Juventus, stando agli ultimi rumor sembra essere diventato uno degli obiettivi principali della prossima sessione di mercato nerazzurra. Marotta, infatti, sembra essere disposto a offrirgli un ingaggio pari a 5 milioni di euro per le successive tre stagioni – per un totale di 21 milioni di euro lordi -, prendendo in considerazione anche l’agevolazione del Decreto Crescita.