Calcio, il sipontino Michele Di Bari miglior segretario secondo Adiscop. Ora è al Pordenone (serie B)

Tra gli importanti riconoscimenti assegnati dall’Adiscop (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi) in relazione alla stagione 2019-2020 c’è un premio che chiama in causa anche la Fermana. Michele Di Bari, tre anni alla Fermana dal 2017-2018 fino alla scorsa stagione (attualmente al Pordenone in B), è stato premiato come Miglior Segretario proprio per quanto fatto la passata stagione.

Classe 1984, Di Bari ha iniziato la sua carriera come Segretario del Settore Giovanile presso la squadra della propria città, Manfredonia, ad appena vent’anni. In biancoceleste è restato sei anni, fino al 2010, acquisendo sempre maggiore esperienza, specializzandosi ed andando poi ad occuparsi anche della Prima squadra.

Con le stesse mansioni e sempre tra i professionisti Di Bari ha poi lavorato a Chieti, Campobasso, Aprilia ed Ancona, Virtus Francavilla, Fermana ed ora al Pordenone in serie B.