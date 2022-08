Calcio Foggia, verso lo slittamento della prima giornata di campionato. IL VIDEO

Si va verso lo slittamento della prima giornata del campionato del Foggia. Il Consiglio di Stato ha accolto infatti l’istanza del Campobasso di sospendere la decisione del TAR che confermava la mancata ammissione del club in Lega Pro decisa in precedenza da FIGC e CONI. Il Consiglio di Stato ha fissato l’udienza il 25 agosto per la discussione del ricorso del team molisano, motivazione che potrebbe quindi causare un rinvio della prima giornata.

Il Foggia, intanto, vuole farsi trovare pronto ai nastri di partenza e prosegue nella sua preparazione atletica. IL VIDEO