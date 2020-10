Calcio e Tv: il programma Mediaset della Champions League

Anche per questa stagione sulle reti Mediaset verranno trasmesse in chiaro diverse partite della Champions League. Le sfide delle squadre italiane, che andranno in onda su Canale 5 in prima serata, riguarderanno però solamente alcuni incontri di Inter e Juventus, mentre gli altri match andranno in onda su Sky.

Mercoledì 21 ottobre: Inter-Borussia Moenchengladbach

Mercoledì 28 ottobre: Juventus-Barcellona

Martedì 3 novembre: Real Madrid-Inter

Martedì 24 novembre: Juventus-Ferencvaros

Martedì 1° dicembre: Borussia Moenchengladbach-Inter

Martedì 8 dicembre: Barcellona-Juventus