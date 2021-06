Calcio a 5, rinnova Mattia Raguso

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia Calcio è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Mattia Raguso, classe 1995. Dopo la grande cavalcata vissuta due stagioni fa, culminata con la vittoria dei play off e la promozione in A2, nella finalissima vinta ai rigori contro il Lausdomini e la parentesi vissuta nella Tombesi Ortona, due stagioni fa, il calcettista ha militato anche nel Pescara, dove nell’annata sportiva 2016/2017 vinse la final eight U21, e nel Sagittario Pratola dove si laureò capocannoniere della Serie B, girone F, nel 2017/2018. Approdato nuovamente alla corte di mister Monsignori nel 2020/2021, contribuisce fattivamente alla vittoria del campionato e alla promozione storica in serie A del Vitulano Drusgstore C5 Manfredonia, realizzando ben 10 reti.

Il ventiseienne di Crispiano, strutturato fisicamente, è un calcettista rapido, che fa della tecnica e della sua velocità i suoi punti di forza. La sua buona personalità gli permette di essere dotato di pericolosità e spiccata propensione offensiva.

Mattia Raguso: “Sono felicissimo di aver trovato l’accordo per la prossima stagione con questa fantastica società. Una grande gioia poter proseguire con questi colori che ormai sono cuciti addosso. Dopo due stagioni eroiche, quella in serie B e quella scorsa in serie A2, posso dire di aver coronato un grande sogno personale, quello di poter giocare la serie A1 avendo sudato e lottato quotidianamente per raggiungere questo obiettivo straordinario. Ringrazio la società tutta e il mister per avermi dato ancora una volta grande fiducia, lavorerò sempre al massimo per ripagarla. Per quanto riguarda la prossima stagione, sappiamo che sarà dura perché ci saranno squadre con dei roster super competitivi, ma prometto che noi daremo l’anima per difendere quello che abbiamo ottenuto in questi anni e proveremo in tutti i modi a salvarci. Spero che dopo questo lungo e complicato periodo per tutti legato alla pandemia, potremo ritrovare i nostri fantastici tifosi. Sono sicuro che ci daranno un’ulteriore spinta per raggiungere il nostro obiettivo. Un ultimo e doveroso ringraziamento lo devo a tutti i meravigliosi compagni che si sono susseguiti in questi anni e che mi hanno permesso di essere il giocatore e la persona che sono. Sempre Forza Manfredonia!”

La Vitulano Drugstore C5 Manfredonia ringrazia il procuratore Gaetano Pagano per il buon esito della trattativa, porge a Mattia Raguso un caloroso saluto e gli augura tante soddisfazioni personali e di squadra per il prossimo campionato.

