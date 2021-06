Calcio a 5, Cotrufo è il nuovo match analyst

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia continua spedita nel lavoro di completamento dell’organigramma tecnico ed è lieta di aver perfezionato l’accordo per l’ingresso nei quadri tecnici di Antonio Cotrufo, nel ruolo di match analyst. Una figura che sta assumendo in questi ultimi anni negli sport di squadra e nel calcio a 5 soprattutto, un’importanza sempre maggiore. Cotrufo avrà il compito di studiare e analizzare quelli che sono i comportamenti della squadra avversaria. Fornirà in maniera continuativa informazioni allo staff tecnico ai fini di una corretta valutazione delle prestazioni della squadra. L’ausilio della video analisi è ormai diventata parte integrante della metodica di allenamento e rappresenta un valore aggiunto importante al lavoro dell’allenatore.

Bandiera del futsal sipontino con oltre 13 anni di militanza per la maglia biancoceleste, 6 dei quali da capitano, 2 coppe Italia conquistate con la Futsal Donia e San Ferdinando dove ha anche vinto 1 campionato, Antonio Cotrufo sarà, pertanto, collaboratore tecnico di mister Massimiliano Monsignori. Ha conseguito la certificazione con insegnanti allenatori, come Basile, Rocha e video analisti che hanno collaborato con la Nazionale come Francesco Giuzio o Francesco Castellana. Dopo essere stato responsabile della comunicazione nello scorso campionato di serie A2 con la sua M&A Communication ed aver assolto brillantemente il suo incarico, Cotrufo torna a respirare nuovamente aria di parquet in un nuovo ed avvincente percorso.

Antonio Cotrufo: “Sono molto felice di questa possibilità che la società e il Mister mi hanno dato. Ciò mi fa capire che comunque in me nel corso di questo tempo passato insieme hanno visto delle qualità. Il Match analyst è un ruolo ed una figura molto importante, un lavoro molto scrupoloso e difficile. Bisogna conoscere molta tattica ed il fatto comunque di aver giocato tanti anni a calcio a 5 mi aiuta parecchio nella disamina delle gare. Cercherò di svolgere al meglio il mio lavoro, mettendoci il massimo impegno, essendo consapevole che le mie informazioni potranno essere spesso anche determinanti ai fini di una partita”

Mister Monsignori:” Ho apprezzato moltissimo, in primis, lo spessore della persona che è assolutamente meraviglioso. Un ragazzo di un’umanità, umiltà e rispetto estremo. Mi è piaciuta molto, anche, la professionalità e la cura con cui Antonio ha svolto il suo ruolo lo scorso anno e il suo modo di approcciarsi al lavoro. Inoltre, essendo stato un giocatore di calcio a 5 importante per tanti anni, era la persona migliore per interfacciarmi, per quanto concerne le conoscenze tecnico-tattiche che necessariamente sono richieste per il ruolo di match analyst. Queste tre valutazioni fatte assieme alla società, ci hanno fatto propendere per questa scelta, che si sta già rivelando vincente, per l’entusiasmo e la passione con cui ha accettato la nostra proposta”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rivolge ad Antonio Cotrufo un caloroso augurio di buon lavoro per il prossimo campionato.

Area Comunicazione- Futsal Communication