Calcio a 5, confermato Pesante

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, detentrice del suo cartellino, è lieta di comunicare la conferma del calcettista sipontino Niccolò Pesante. Al secondo anno consecutivo in prima squadra con la maglia biancoceleste, sarà parte integrante dell’organico che militerà nella massima serie nel campionato di calcio a 5 nella prossima stagione 2021/2022.

Dotato di grande agilità e buoni fondamentali tecnici, prodotto del vivaio manfredoniano, Pesante nel corso degli anni è maturato e cresciuto anche dal punto di vista della personalità ed ha avuto la possibilità di esordire in prima squadra e calcare diverse volte il parquet della scorsa serie A2, vincendo il campionato con la maglia della propria città.

Pesante, classe 2003, per la serietà e la costanza che lo contraddistingue, ha ottenuto la fiducia di mister Monsignori e della società. Cercherà di ritagliarsi uno spazio anche nella vetrina più importante del futsal nazionale ma sarà sicuramente uno dei punti di forza dell’under19, guidata da Mister Paolo Vitulano.

Niccolò Pesante:” L’anno appena trascorso è stato un anno fantastico, dove abbiamo ottenuto un risultato storico per lo sport di questo paese. Dietro a questo risultato c’è tanto e tanto lavoro, dal primo fino all’ultimo giorno. Per me è stata la prima volta con la prima squadra e non nego che è stata un’esperienza bellissima, dove sono cresciuto molto grazie all’aiuto del mister e di tutti i ragazzi. Anche se ho giocato poco, in quei pochi minuti, ho cercato sempre di dare il mio meglio e non deludere nessuno. La prossima stagione sarà una stagione complicata ma sono certo, che con la squadra che stiamo allestendo e con i ragazzi che già c’erano, faremo un grandissimo campionato. Sarà, anche questo, un anno dove dovrò crescere tanto ma sono certo che tutti mi aiuteranno e io ci metterò del mio per ritagliarmi anche un piccolo spazio in questo fantastico palcoscenico. Non vedo l’ora di iniziare”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia saluta Niccolò Pesante e augura all’atleta un proficuo lavoro per il prossimo campionato.

