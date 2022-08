Calamari con capperi, olive leccino, filetti di alici e pomodorini datterini: la ricetta di Cucina con Giacomo.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette secondi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

500 g calamari

400 g pomodorini datterini

2 filetti di alici

50 g capperi

70 g olive leccino

1 spicchio d’aglio

mezzo bicchiere di vino bianco

olio Evo

sale

peperoncino

prezzemolo q.b

PROCEDIMENTO

Mettere in padella uno spicchio d’aglio, due filetti di alici e un filo d’olio Evo.

Far sciogliere le alici e aggiungere i pomodorini, i capperi e le olive.

Far cuocere per una ventina di minuti.

Poi, rimuovere l’aglio, aggiungere i calamari, sfumare con il vino bianco.

Alzare la fiamma per far evaporare l’alcol e aggiustare di sale e peperoncino a piacere.

Successivamente, far cuocere per altri 20 minuti a fiamma bassa con il coperchio, finché non si crea un bel sughetto.

A fine cottura, spolverare con un po’ di prezzemolo.

