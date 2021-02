Cagnano Varano: Appena terminate le due giornate dedicate alla vaccinazione AntiCovid per gli 80enni, con un totale di 336 vaccinati.

Appena terminate le due giornate dedicate alla vaccinazione AntiCovid per i nostri 80enni, con un totale di 336 vaccinati. Siamo lieti di dirvi che la prossima data delle vaccinazioni sarà il #27Marzo. Noi, come Amministratori ma anche come cittadini, ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno fatto sì che tutto ciò fosse possibile. Grazie, innanzitutto ai nostri #nonni e a tutte le loro famiglie.Grazie al Direttore dell’Asl Di Foggia Vito Piazzolla, al Direttore di Dipartimento Antonio Iannucci e al Direttore Sanitario Antonio Nigri.Grazie ai Clowndottori di Foggia.Un sentito grazie ai #medici: Dottor Matteo Cannarozzi De Grazia, Dottor Antonio Quagliano, Dottoressa Maria Rosa Maroni, Dottor Emilio Balsamo, Dottor Giuseppe Dattilo. Grazie alla Dottoressa Antonella Manti, #Farmacista.Grazie al Centro Padre Pio.Grazie agli #infermieri: Cristina Del Priore, Veronica Baldassarre, Gina Iacovone, Raffaella La Marca, Isa Libero, Antonella Trombetta, Antonella Giordano, Antonietta Bocale, Costantino Gualano, Valentino Giuliani e Luigi Villani Grazie agli #amministrativi: Biagio Mastromatteo, Nicola Iacovelli, Fabio Bumma.E ancora, grazie al Comando Stazione Carabinieri, al Comando dei Vigili e alla PROTEZIONE CIVILE.Grazie a Vincenzo Di Marco, a Riccardo Papantuono de “Il Fiordaliso”, Antonio Tenace del “Leisure Break”, Nazario Di Sciuva, Giuseppe Lapescara e Nazario De Luca: #ditte che con il loro contributo gratuito hanno reso possibile questa storica, importante giornata. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di queste due prime giornate di Vaccinazione AntiCovid19 degli 80enni.Un sentito grazie a tutti voi.Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e i cittadini di Cagnano Varano.

Dalla Pagina Facebook di Michele di Pumpo – Sindaco di Cagnano Varano