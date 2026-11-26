Cagliari no limits Cagliari no limits, presente anche l’Asd Delfino Manfredonia

CAGLIARI NO LIMITS: lo sport come strumento di inclusione sociale.

CAGLIARI NO LIMITS: lo sport come strumento di inclusione sociale.

CAGLIARI NO LIMITS è l’evento internazionale organizzato dall’A.S.D. Polisportiva Olimpia Onlus, che accoglie atleti con disabilità intellettive da diverse parti del mondo.

Dal 4 all’8 dicembre, presso il CUS Cagliari, squadre come Monaco FC, Fundació Barça Genuine, Bootle Bucks Inclusion F.C. (Liverpool), e ASD Brasil Club si uniranno a quelle italiane, tra le quali Sport Insieme (Castellarano), UPD Isolotto (Coverciano FI), BFC Senza Barriere (Imola BO), ASD Calcio Veneto (Padova), ASD Delfino Manfredonia, ELOS Associazione Polisportiva Paralimpica (Bitonto BA), Polisportiva Nuova Olimpia Sarrabus (Villaputzu SU): 250 atleti che testimonieranno, ancora una volta, l’importanza dell’inclusione nello sport.

Come ha affermato il presidente della Polisportiva Olimpia Onlus, Carlo Mascia: “Queste persone hanno il diritto di vivere le grandi emozioni che lo sport può offrire“.

Grazie allo sport, infatti, ogni anno le delegazioni regionali, nazionali e internazionali vengono coinvolte in 4 giorni di socializzazione più ampia durante i quali momenti di comunità alterneranno le fasi di gioco dei tornei. Le attività proposte impegnano gli atleti durante tutto arco della giornata creando così occasioni di scambio e relazione.

Il contesto organizzativo è quindi volto a favorire lo sviluppo e la prova dei percorsi di autonomia delle persone con disabilità che, uscendo così dai loro contesti familiari molto spesso poco stimolanti, possono così confrontarsi senza paura in un ambiente normale di loro pari che non li faccia sentire come “assistiti” ma piuttosto promuova un loro protagonismo.

Nell’ottica che questo sia nello sport come nella vita.

La manifestazione vuole lanciare un messaggio di speranza: “Ogni limite può diventare un’opportunità per costruire una società equa e solidale“.

La Delfino ha già partecipato due volte e una volta ha vinto, precisamente l’edizione del 24 giugno 2021 post covid. La conferenza stampa di presentazione dell'evento, si terrà lunedì 30 novembre PV alle ore 9,30 presso il laboratorio Ipeoa M. Lecce in Viale Miramare a Manfredonia. La cittadinanza è invitata.