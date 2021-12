Burgher Buns super soffici, ecco come prepararli

I Panini per Hamburger ( Burger buns ) sono i classici panini soffici da farcire! Ecco la Ricetta passo passo per farli in casa buoni come gli originali comprati!

INGREDIENTI

500gr di farina 00 con forza W300 (11,5/12gr di proteine)

250gr di latte

80gr di burro a pomata ( temperatura ambiente)

1 uovo intero

25gr di zucchero semolato

5gr di miele

12gr di sale fino

6gr di lievito di birra fresco

PROCEDIMENTO

Impastare tutto escluso il burro, fino ad avere un impasto incordato

pian piano integrare tutto il burro nell’impasto, continuando ad impastare fino ad avere un impasto liscio

coprire con una ciotola per 15 min

eseguire una serie di 3 pieghe per poi pirlare l’impasto ( vedi foto 1 )

inserire l’impasto in una ciotola coperto da pellicola

lasciate puntare l’impasto fino al raddoppio in forno con luce accesa , così da creare la temperatura ideale per la lievitazione .

dopo il raddoppio passiamo allo staglio dei panini

Spostiamo l’impasto raddoppiato su di un piano leggermente imburrato

Spezzettiamo aiutandoci con la bilancia l’impasto in pezzi da 100gr

formiamo delle palline che inseriremo su di una leccarda ricoperta da carta forno (vedi foto 2)

rimettiamo a lievitare i buns in forno con luce accesa fino al raddoppio.

Tiriamo via i buns lievitati dal forno e li spennelliamo con un uovo sbattuto è volendo possiamo metter su dei semi di sesamo .

preriscaldiamo il forno , in modalità stativa a 180gradi oppure a 160 gradi in modalità ventilata e cuociamo i buns per circa 15 min ( minuto più , minuto meno in base al vostro forno )

sfornati li trasferiamo su di una griglia per il raffreddamento coperti da un canovaccio asciutto ( che renderà il tutto più morbido )

Possiamo usarli e condirli a nostro piacimento, noi li abbiamo usati per degli ottimi Hamburger