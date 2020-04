Buono Spesa per l’emergenza coronavirus. Cambia il Modello di domanda

Buono Spesa per l’emergenza coronavirus. Nuovo Modello di domanda.

Si avvisano i soggetti interessati che è stato integrato il modello di domanda da utilizzare per la presentazione delle istanze in oggetto, al fine di integrare le dichiarazioni da rendere, in merito alla entità economica dei sostegni pubblici goduti, e poter quantificare anche in tal caso, il contributo da erogare.

Coloro i quali non hanno già presentato la istanza di contributo, dovranno utilizzare il NUOVO MODELLO come da allegato al presente comunicato.

Coloro che, invece, hanno già presentato la istanza con il precedente modello saranno direttamente interpellati dagli Uffici comunali al fine di fornire il dato mancante.

Inoltre si comunica che, anche al fine di accelerare i lavori degli Uffici, a partire dal 3 aprile 2020 sarà attiva la sola postazione telefonica 0884/519688, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per le sole URGENTI NECESSITA’ relative al beneficio in questione, con esclusione di qualunque richiesta relativa allo stato della pratica ed ai tempi di erogazione del beneficio, per i quali non è possibile fornire alcuna informazione utile.

Manfredonia, 2 aprile 2020

Il Dirigente del III Settore

Dott. Matteo OGNISSANTI

Allegati

√ Nuovo modello di domanda – Formato file .doc