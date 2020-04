Buoni spesa, Troiano: “Commissario Piscitelli assicurerà la necessaria equa ripartizione delle risorse, senza favoritismi politici”

Da pochissimi giorni, sui siti istituzionali dei comuni pugliesi e oltre, dovrebbe essere disponibile il modulo da compilare per avere i buoni spesa previsti dagli aiuti governativi.





Gli aiuti sono indirizzati a chi si trova in situazioni di disagio economico dovuto alle misure di contenimento dell’epidemia covid19.

Per ottenerli, in estrema sintesi, è indispensabile avere residenza nel comune in cui si fa domanda, non usufruire di altre misure a sostegno del reddito superiori a 600,00 euro e non detenere un patrimonio mobiliare superiore alle tremila euro. I requisiti, ovviamente, potrebbero variare da comune in comune.

Dopo aver letto quanto denunciato dal sindaco di Gravina a proposito di “furbetti” che si rivendono i buoni spesa, credo sia opportuno che essi siano nominativi.

Chi compie simili squallide azioni va messo in condizioni di non nuocere a chi ha realmente bisogno

In questo frangente, a Manfredonia il Commissario Straordinario Piscitelli assicurerà la necessaria equa ripartizione delle risorse, senza favoritismi politici.



Ricordo ancora, che gli avvisi pubblici e i relativi moduli sono visionabili sui portali degli Enti. A Manfredonia sono attivi, inoltre, anche due numeri di telefono a cui rivolgersi (0884 519644 / 0884 519688) e a tal proposito ci tengo a dire che gli operatori stanno dando il massimo per rispondere a tutti gli utenti.





Se potete dare una mano a un amico o un parente in difficoltà, aiutatelo a compilare ed inviare il modulo. Un piccolo gesto che potrebbe migliorare la vita a chi ci sta intorno.