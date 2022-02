Buoni spesa, pubblicato l’annuncio sul sito del Comune di Manfredonia: stanziati 646mila euro dalla Giunta

E’ stato pubblicato questa mattina l’atteso Avviso Pubblico dell’Amministrazione comunale di Manfredonia per la concessione di buoni spesa per generi di prima necessità e/o contributi per spese per utenze domestiche a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale, dovuta alla diffusione del covid-19 (D.L. 73 DEL 25/05/2021 CONVERTITO IN LEGGE N.106/2021) con uno stanziamento di 646mila euro deliberato dalla Giunta (n.24 del 21/02/2021).

Come comunicano il sindaco Gianni Rotice e l’Assessore al Welfare Grazia Pennella, gli interventi a sostegno dei cittadini socialmente ed economicamente più fragili riguarderanno i “buono spesa“ (titolo realizzato dal Comune di Manfredonia per acquisto di generi di prima necessità, prodotti per l’igiene personale e della casa, farmaci e simili, spendibile negli esercizi commerciali aderenti di questo Comune per il quale sono stati stanziati 376.116,00 euro ) e le “Utenze” (tutte quelle domestiche: energia elettrica, acqua, gas e la Tari; stanziamento di 270.000,00 euro).

Questo Avviso rappresenta una risposta concreta ed efficace dell’Amministrazione comunale alle crescenti emergenze di difficoltà ed indigenza anche nelle fasce medie del ceto sociale della città e che vanno a potenziare l’azione quotidiana di assistenza dell’Assessorato al Welfare.

Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica, fino alle ore 23,59 del 28/03/2022. Gli interessati dovranno presentare apposita istanza tramite piattaforma presente sul sito del Comune di Manfredonia, https://comune.manfredonia.dotlab.it/2022/buonispesa/, area “Buoni Spesa D.L. 73/2021”.

Non saranno accolte domande presentate in modalità differenti da quella indicata.

Eventuali difficoltà anche di natura tecnica per l’inserimento dei dati possono essere segnalate alla casella mail servizisociali@comune.manfredonia.fg.it, indicando nell’oggetto della mail: “D.L. 73/2021 – buoni spesa e utenze domestiche”; tali richieste possono essere presentate entro e non oltre cinque giorni prima della scadenza e pertanto entro le ore 12,00, del giorno 23/03/2022, anche con trattazione diretta da parte del Servizio Sociale professionale, per quanto eventualmente necessario.

Per tutte le info ed i requisiti di accesso: https://www.comune.manfredonia.fg.it/avviso-pubblico-per…/