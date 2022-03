Buoni spesa: avviso dell’Assessorato al Welfare

In riferimento all’Avviso pubblico per la concessione di buoni spesa per generi di prima necessità e/o contributi per spese per utenze domestiche a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale, dovuta alla diffusione del covid-19, l’Assessorato al Welfare specifica quanto segue:

Il Codice Fiscale ed il documento d’identità di accesso alla piattaforma devono essere riferiti all’intestatario della scheda anagrafica e del nucleo famigliare e ad nessun altro componente. Diversamente (per quanto riguarda la schermata d’ingresso) l’istanza non potrà essere istruita telematicamente poichè riconosciuta come errore dal sistema.

Invece, per quanto concerne le successive schermate, potranno essere inseriti anche i dati di qualsiasi altro componente del nucleo famigliare, purchè maggiorenne.

Tanto si doveva per opportuna conoscenza viste le numerose difficoltà riscontrate in questi giorni. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione, seguiranno informazioni sulle modalità di assistenza alla compilazione della domanda da parte degli uffici.