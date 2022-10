Buoni servizio per anziani non autosufficienti. Barone: “Da domani aperta nuova finestra per le domande per prestazioni domiciliari”

Dalle 12 di domani martedì 18 ottobre fino alla stessa ora del 18 novembre sarà aperta la seconda finestra infra-annuale di domanda dei Buoni servizio per disabili e anziani non autosufficienti, relativa alle sole domande per prestazioni domiciliari (Servizio di Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare Integrata) rivolte ad anziani Over 65 non autosufficienti Graduatoria C. La validità dei buoni servizio che le famiglie potranno richiedere sarà di circa 9 mesi intercorrenti tra il 18 ottobre 2022 e il 30 giugno 2023, data di conclusione della settima annualità 2022/2023. La domanda sarà aperta solo presso i 16 Ambiti territoriali sociali che non hanno partecipato alla prima finestra della graduatoria C.

“Si tratta – spiega l’assessora al Welfare, Rosa Barone – di un servizio essenziale per le famiglie per questo con gli uffici abbiamo lavorato per aprire questa nuova finestra per gli ambiti che non avevano partecipato alla prima finestra, in modo da dare le stesse possibilità a tutti i pugliesi. Nessuno deve sentirsi dimenticato”.

Le domande, come di consueto, potranno essere presentate esclusivamente on-line sulla piattaforma telematica dedicata, all’indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2022.