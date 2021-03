Buoni servizio minori, Barone: “Fondi sbloccati”

Nota dell’assessora regionale al Welfare Rosa Barone.

“Dal momento del mio insediamento sto lavorando sulla questione buoni servizio minori. In questi giorni mi giungono segnalazioni da parte dei genitori di richieste dagli asili di aumenti delle rette per coprire le somme che la Regione non avrebbe più stanziato. Voglio rassicurare le famiglie sullo sblocco dei fondi regionali, e la settimana prossima spiegherò nel dettaglio gli stanziamenti. È considerata tra le priorità di questo assessorato l’individuazione di risorse necessarie per la copertura della maggior parte delle domande presentate dalle famiglie ritenute ammissibili dai Comuni di appartenenza. Ora l’obiettivo è iniziare a programmare per il prossimo anno in modo da non trovarci più in situazioni di emergenza”.