“Buona solo per una bottarella”. Scoppia il caos al GF Vip 7, provvedimento disciplinare in arrivo: cos’è successo

Nella casa del GF Vip 7 non ha legato con molti a causa del suo carattere. Nella scorsa puntata si è parlato molto di Attilio Romita e lo stesso avverrà nella live di oggi. Il giornalista Rai ieri sera mentre era in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini ha parlato di Oriana Marzoli e si è lasciato andare in considerazioni fuori luogo che hanno lasciato di stucco tutti. Il vippone ha dichiarato che quando vede una come Oriana pensa solo che “lì ci si può fare un giretto, una schiacciatina”.

“Ma con una così ci faresti dei figli? – ha esordito Attilio Romita -. Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto una schiacciatina, una bottarella. Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”.

Luca Onestini dopo averlo ascoltato si è subito alzato e discostato dal suo pensiero: “No io mi dissocio da questa. No da te Attilio non me l’aspettavo una roba del genere. Ma tu non è che devi fare un progetto di vita con una in un reality”. Oltre all’ex fidanzato di Soleil Sorge, a insorgere è stato anche il pubblico che su Twitter ha invocato un provvedimento disciplinare nei confronti di Attilio Romita.