Buon Natale, nel tempo del male

Il bene non si vende ma si riceve,

io te l’ ho regalato non lo sciupare

perchè è un fiore di campo pieno di sole,

portalo con te,

e capirai il senso delle cose;

non fingere c’è chi vede lontano oltre

l’ orizzonte… ci vuole il tempo del bene in questo brutto momento del male,vi dico Buon Natale,

dove le giornate sembrano mareggiate… tra le persone;

con gli sguardi in faccia alle nuvole basse

e i gabbiani ammucchiati sulle onde,

mentre le panchine restano vuote…

insieme alle palme del viale…

persone che non credono ancora alle anime esalate

Io mi fermo a guardare il vento che lascia ferite –

niente di particolare tanto oggi non tocca a me.

Di Claudio Castriotta