Budino di cachi e cacao perfetto per l'autunno, una ricetta di ManfreChef







0 da 0 votes Ricetta di ManfreChef Corso: Dessert Cucina: Italian Difficoltà: Easy Porzioni 2 porzioni Preparazione 10 minuti Calorie 118 kcal









È arrivata la stagione dei cachi e noi non vedevamo l’ora di condividere questo trend dell’anno passato che ci ha decisamente cambiato la stagione! I cachi sono incredibilmente energetici, composti per l’80% di acqua e ricchi di vitamina C e beta-carotene.

Ingredienti 2 cachi maturi

30 grammi cacao amaro in polvere bio

Istruzioni Togliete la buccia ai cachi e tagliate la polpa a tocchetti.

In un frullatore a immersione unite i cachi al cacao in polvere e frullate fino ad ottenere una consistenza omogenea.

Versate il composto in due tazzine da tè e lasciate riposare in frigo per un’ora.

Guarnite come più vi piace e gustate il budino su un piatto o direttamente in tazza.

Note In una versione alternativa abbiamo aggiunto un cucchiaio di yogurt nel frullatore insieme agli ingredienti, ottenendo una versione più spumosa e corposa che vi consigliamo assolutamente di provare!

