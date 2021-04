Brusaferro: “Procedere verso riaperture ma con cautela”

“E’ importante procedere verso lo scenario di riaperture che tutti auspichiamo ma con grande cautela e flessibilità”. Così il presidente Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa. “In questo contesto non esistono soglie definite – ha detto – per riaprire, ma esistono modelli e indicatori come il numero progressivo di popolazione vaccinata, la circolazione delle varianti e il livello che rende possibile il tracciamento di 50 casi per 100mila”.