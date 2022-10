Brioche salata ripiena di salumi: la ricetta di Lacucinasecondome.it.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricetta secondi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

250 g di farina

250 g di farina Manitoba

25 g di zucchero

15 g di lievito

220 g latte tiepido

80 g di burro fuso

2 uova

10 g sale

1 uovo + 2 cucchiai di latte

Ripieno:

-250 g cubetti tra prosciutto cotto, crudo e salame

-100 g formaggio

-2 uova sode a pezzetti

PROCEDIMENTO

Sciogliere il lievito nel latte.

Nella planetaria mettere tutti gli ingredienti insieme (compreso il lievito sciolto), e cominciare ad impastare almeno per 5 minuti.

Aggiungere il ripieno e impastare di nuovo per altri 5 minuti.

Lasciare lievitare per 2 ore.

Prendere una tortiera di circa 25 cm di diametro imburrare ed infarinare.

Dividere l’impasto ottenuto prima in 3 strisce grandi e poi dividerle in palline di circa 40/45 g cad.

Disporre le palline di brioche nella tortiera a formare dei cerchi .

Lasciare lievitare per 15 minuti.

In una ciotolina unire un uovo con i 2 cucchiai di latte e spennellare la brioche.

Infornare a 180 gradi per 35 minuti.

Servire calda o tiepida.

