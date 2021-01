Bozza decreto: zona gialla in settimana e arancione nei weekend. Zona rossa se…

Una zona gialla “rafforzata” durante la settimana (con il divieto di spostamento tra Regioni e la conferma della regola possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione nella Regione per al massimo due persone) e una zona arancione nel fine settimana: sarebbe questa l’impostazione del nuovo decreto che sarà discusso in Cdm questa sera e che dovrebbe restare in vigore fino al 15 gennaio.

Il testo prevede anche l’abbassamento della soglia dell’Rt che fa scattare il posizionamento nelle diverse fasce e che sarà in vigore da lunedì 11: con Rt sopra 1 si andrà in zona arancione, e con l’Rt a 1,25 in zona rossa.