Bottega degli Apocrifi: “Una dichiarazione d’amore per la città”. Oggi la prima serata di un mese intenso di appuntamenti

Finalmente si torna in scena con “Una dichiarazione d’amore per la città” dopo nove mesi di stop a causa del Covid. Questa è la prima serata di un mese intenso di ben quindici appuntamenti. L’appuntamento inedito tra racconto e concerto, si è svolto stasera sulla Veranda dell’Info Point in Piazzetta Mercato, nato dal desiderio di raccontare quanto è sottile il confine tra una programmazione culturale destinata a una città e una vera e propria dichiarazione d’amore per quella città. L’appuntamento rientra nel ciclo Teatro Città Parlamento, ideato dalla Bottega degli Apocrifi con l’obiettivo di far tornare il teatro alle sue origini più antiche, all’essere piazza, diventando il luogo del dibattito politico e sociale.

L’intervista a Stefania Marrone (Bottega degli Apocrifi) a cura di Matteo Palumbo, Direttore della nostra testata.