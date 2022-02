Borsa russa e rublo precipitano, le gravi conseguenze economiche all’attacco in Ucraina

Sprofonda e segna perdite record la Borsa di Mosca dopo l’invasione russa in Ucraina. L’indice Moex scende del 45,22%, mentre l’Rts, denominato in dollaro, affonda del 49,79%.

L’attacco russo all’Ucraina sta avendo conseguenze pesatissime sul mercato del Forex. Il cambio Dollaro Rublo questa mattina è pari a 87,80 dopo avfer raggiunto due ore fa quota 90. L’impennata del cross, come si può vedere dal grafico in basso, ha avuto inizio alle 4,30 circa quando è scattata l’invasione dell’Ucraina.

Il movimento della curva è stato rapidissimo con il Rublo che è crollato ai minimi nel cambio con il Dollaro. Valuta russa mai così debole, quindi e valuta americana mai così forte rispetto alla divisa di Mosca. E’ questo il trend che si è imposto in un contesto generale che ha visto la chiusura della borsa di Mosca per eccesso di ribasso.

Ma il Rublo non è debolissimo solo nel cambio con il Dollaro Usa. La valuta russa, infatti, soccombe anche in rapporto all’Euro. Mentre è in corso la redazione del post, EUR/RUB scambia a 98,47, il 6,73 per cento in più rispetto a ieri. Anche in relazione al cambio Euro Rublo, quindi, la tendenza in atto è molto chiara.