Borrelli: oggi in Italia 793 morti. I contagiati sono 4821 in più. I guariti sono 943 in un giorno

Sono 42.681 i contagiati da Coronavirus in Italia, ben 4.821 più di ieri. I guariti 6.072, ovvero 943 in un giorno. Le vittime sono 793 in più, totale 4.825. Ricoverati in terapia intensiva 2.857, ovvero 202 in più in 24 ore. Questi i numeri dell’emergenza comunicati oggi dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

https://www.gofundme.com/f/Manfredonia-anticovid