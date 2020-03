Borrelli: “Il numero complessivo dei contagiati ha raggiunto quota 31.506”

Sono complessivamente 26.062 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a lunedì di 2.989. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto quota 31.506. Lo ha riferito il commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli, precisando che ammontano a 2.503 le vittime, con un incremento di 345 rispetto a lunedì. Sono invece 2.060 i malati ricoverati in terapia intensiva, 209 in più. Di questi 879 si trovano in Lombardia.