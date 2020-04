Borrelli fa il punto sulla situazione nazionale: “Per la prima volta cala il numero di malati rispetto al giorno precedente”

In Italia per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus il numero degli attualmente positivi è in calo rispetto al giorno precedente (108.237 malati odierni contro i 108.257 di domenica). Nelle ultime 24 ore i morti sono 454 per un totale di 24.114 mentre crescono i guariti che sono 48.877 (+1.822 in più). Frena anche l’aumento dei contagiati: 181.228 in tutto, con un incremento di 2.256. In Lombardia ci sono 735 nuovi casi (che in tutto salgono a 66.971) e altri 163 decessi (che nel complesso raggiungono quota 12.376).