Borraccino: “La Regione autorizza i ConFidi ad erogare piccoli prestiti a micro e piccole imprese di ogni settore”

Nota dell’assessore allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino:

“Abbiamo approvato oggi in Giunta regionale, una delibera che consente ai Confidi, già assegnatari di risorse regionali nella scorsa e attuale programmazione, di riutilizzarle per il credito diretto in modo rotativo per venire incontro alle diverse esigenze delle imprese piccole e micro di tutti settori economici del territorio pugliese, compreso i liberi professionisti. In una situazione come quella che stiamo vivendo, infatti, questi soggetti sono particolarmente esposti al rischio di sofferenza finanziaria e persino di fallimento. Serve liquidità e serve subito. Pertanto, nell’attesa dei fondi nazionali, la Regione dà una prima risposta immediata alla richiesta diffusa di liquidità da parte di tutte le imprese di qualunque settore merceologico.

Nei prossimi giorni saranno resi disponibili dalla Regione Puglia ulteriori strumenti articolati secondo le nuove regole europee. Ma già da lunedì i Consorzi di garanzia Fidi potranno operare in tutte le loro sedi in Puglia con piccoli prestiti. Si stima che siano di immediata disponibilità almeno 20 milioni su questo canale e che, grazie all’effetto rotativo dei fondi, gli stessi continueranno ad essere disponibili nel tempo.

Naturalmente solo nella collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti nelle azioni di supporto al tessuto economico regionale si potrà aspirare a raggiungere un obiettivo immediato di sopravvivenza per favorire immediatamente dopo la “ripartenza”.”