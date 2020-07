Borraccino: Innoprocess, dalla Regione Puglia 13 milioni di euro a sostegno delle micro, piccole, medie imprese pugliesi per progetti di innovazione

“Sarà pubblicata sul BURP del 9 luglio il bando della misura Innoprocess destinata alle imprese pugliesi.

Per l’occasione si terrà, a cura dell’Assessorato allo sviluppo economico, della Sezione ricerca e innovazione del Dipartimento, la presentazione in videoconferenza della nuova misura alla quale parteciperò.

Si tratta di un bando con il quale, come Regione Puglia, intendiamo promuovere processi produttivi innovativi e tecnologici efficienti con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese regionali grazie all’utilizzo di servizi digitali, applicazioni hardware e software per la sfera produttiva, organizzativa e di mercato dell’impresa stessa.

È una misura agevole che permette di risolvere in breve tempo problemi che possono bloccare la produttività. I progetti, della durata di un anno, potranno essere presentati da Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma singola o associata, in Consorzio, ATI, Reti di imprese con e senza personalità giuridica.

Saranno finanziate soluzioni di e-commerce, per provvedere a una riorganizzazione in senso digitale dei processi di gestione, fornitura e distribuzione aziendale, per garantire la massima sicurezza dei propri sistemi per sé e per i propri clienti, per assicurare il raggiungimento delle certificazioni aziendali necessarie per competere nel mercato.

Tra le spese ammissibili, oltre ai costi per consulenza, strumentazione e attrezzature, anche quelli per l’acquisizione di brevetti e licenze e, soprattutto, i costi del personale utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi.

La presentazione delle domande dovrà avvenire unicamente in via telematica, sul portale Sistema Puglia, www.sistema.puglia.it, alla Sezione Innoprocess.

Il bando è a sportello e sarà attivo dalle ore 12 del 27 luglio 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 13 milioni di euro.

Anche questa misura è appositamente messa in campo per dare un’opportunità in più alle imprese pugliesi . Crediamo convintamente che investire in innovazione possa contribuire alla sfida della crescita economica del nostro tessuto produttivo, ora anche gravato dalla crisi provocata dal Covid 19”. Lo dichiara l’assessore Mino Borraccino.