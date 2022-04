Borgo dei Borghi, quinto posto per Vico del Gargano

Un grandissimo risultato. Quinto tra i “Borghi più belli d’Italia”. Tanta emozione, moltissima gratitudine per tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo risultato. E un grazie enorme per chi ha votato Vico. Forza Vico, viva la Puglia.

Michele Sementino su Facebook

Il Veneto è il vincitore dell’edizione 2022 grazie a Soave, delizioso borgo in Provincia di Verona ai piedi dei Monti Lessini. Il suo fascino deriva in gran parte dal suo aspetto medievale, ma Soave è conosciuto soprattutto per essere città del vino.