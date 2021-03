Borgo Bambino: il progetto per combattere la povertà educativa durante il lockdown. Il video

Borgo Bambino è il progetto per combattere la povertà educativa durante il lockdown. Musicoterapia e educazione attraverso il gioco sono i cardini di un progetto che avvicina l’educazione ai più piccoli, con ottimi risultati per l’apprendimento e l’attenzione:

Barbara Torraco: Borgo Bambino è un progetto finanziato con l’intento di superare la povertà educativa, nello specifico “Borgo on the road” è il progetto che ci permette di essere operativi anche durante questo periodo di lockdown, è un segnale forte, in un momento in cui i Bambini sono confinati a casa. Stiamo cercando di dare lanciare il messaggio che le attività educative riprenderanno presto. Le relazioni tra i ragazzi riprenderanno presto ed in sicurezza. “Borgo on the Road” è svolto con la collaborazione dell’ Associazione Paser e della protezione civile.”