Bordo: “Solidarietà e vicinanza all’amico Generoso Rignanese”

Solidarietà e vicinanza all’amico e assessore Generoso Rignanese per il vile attentato subito questa notte.

Adesso serve una risposta immediata dello Stato per trovare i responsabili di questo gesto.



D’altronde, non è la prima volta che gli amministratori di Monte Sant’Angelo subiscono atti intimidatori, a dimostrazione di quanto sia complicato essere impegnati, rispettando e facendo rispettare le leggi e la legalità, nel governo di comunità, purtroppo, ancora pervase dalla presenza criminale.



Sono assolutamente certo, conoscendolo, che Generoso non si farà intimidire. Andrà avanti, come ha fatto fino ad oggi, insieme al sindaco e a tutta l’amministrazione, a testa alta per continuare a fare il bene del nostro territorio.

Noi tutti saremo, come sempre, al loro fianco.

Michele Bordo