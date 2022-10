Bordo: “Opposizione vota La Russa, grave e irresponsabile”

La scelta di alcuni esponenti dell’opposizione di votare Ignazio Larussa è grave e irresponsabile ma denota anche come questo passaggio dell’elezione del presidente del senato sia stato colpevolmente sottovalutato dai leader della minoranza.

Non ci voleva molto a capire, di fronte alle note divisioni della maggioranza, quale strategia adottare. Bastava non partecipare al voto, come è stato fatto in tante occasioni simili.

Strano che nessuno ci abbia pensato.

Michele Bordo