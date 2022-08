Bordo: “In questi anni ho lavorato sempre nell’interesse del territorio, ottenendo molte volte risultati importanti ma anche delusioni”

Grazie a tutte e a tutti.

Con le elezioni del 25 settembre si concluderà il mio mandato parlamentare. La direzione nazionale del partito ha infatti ritenuto di non concedere la deroga per la candidatura nel proporzionale a nessuno dei parlamentari uscenti che avessero superato i 15 anni consecutivi di mandato. Decisione, a mio avviso, giusta per consentire il rinnovamento e il ricambio della classe dirigente.

Grazie al partito, alle compagne e ai compagni, agli amici e ai cittadini per avermi permesso di fare un’esperienza così straordinaria.

Grazie anche a chi molto spesso ha criticato il mio operato, stimolandomi comunque a fare meglio.

In questi anni ho lavorato sempre nell’interesse del territorio, ottenendo molte volte risultati importanti ma anche delusioni. Quel che è certo è che ho svolto la mia funzione pubblica sempre con disciplina e onore.

Ai tanti amici e compagni che in queste ore mi chiamano e scrivono, delusi per la mia mancata candidatura, dico di stare tranquilli perché è possibile fare politica anche senza essere nelle istituzioni.

Ci sarà modo di discutere delle scelte politiche del PD di queste settimane e dei gravi errori commessi. Adesso c’è da pensare solo alla campagna elettorale per consentire al PD e al centrosinistra di ottenere il risultato migliore possibile.

Grazie a tutte e a tutti.

Michele Bordo