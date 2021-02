Bordo: “Emiliano chiarisca ambiti, valori e connotazione della coalizione”

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Quello che sta avvenendo a Foggia, con il passaggio di quattro consiglieri comunali della destra nel gruppo ”Popolari Pugliesi”, è per noi inaccettabile. Ancor più grave è che questa operazione di bieco trasformismo, sia stata favorita da un assessore regionale eletto pochi mesi fa nel centrosinistra.



Per il Pd si pone un problema politico enorme sulla coerenza e la credibilità dell’intera coalizione che governa la Puglia. Ed è innanzitutto il Presidente Michele Emiliano, anche a seguito di alcune nomine nel suo staff inopportune e molto chiacchierate, a dover chiarire l’ambito, i valori e la connotazione dell’alleanza che lo sostiene”.



Lo dichiara Michele Bordo, vice capogruppo dem alla Camera.

“Va bene il rafforzamento della coalizione, ma non possiamo consentire che ci entri chiunque, come se fossimo al mercato. Per quanto ci riguarda, una cosa è certa: siamo assolutamente alternativi al sindaco Landella e alla sua amministrazione. A differenza di quanto sostenuto dall’assessore Stea, per il Pd la destra che governa al comune di Foggia prima va a casa e meglio è per i cittadini.



Qualcuno alla Regione deve essersi confuso: l’alleanza di salvezza nazionale per affrontare le emergenze del Paese è stata fatta a Roma non a Bari o a Foggia. In Puglia tutti, coalizione e presidente, abbiamo invece il dovere della chiarezza degli obiettivi e della coerenza dei valori. Diversamente rischia di aumentare sempre di più il distacco tra i cittadini e la politica”.