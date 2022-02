Bordo contro Emiliano: “Nomina di Rocco Palese politicamente grave”

La nomina di Rocco Palese ad assessore regionale alla sanità in Puglia è politicamente molto grave.

Trovo inaccettabile che sia stato scelto per questo ruolo il co-autore del piano di riordino ospedaliero approvato dalla giunta Fitto.

Contro quel piano il centrosinistra fece una battaglia politica molto forte.

Fu anche per questo motivo che allora vincemmo le elezioni regionali in Puglia, aprendo finalmente una nuova fase politica. Non possiamo tornare indietro con la nomina alla sanità di uno storico ed autorevole esponente del centrodestra.



Chiedo che si faccia immediatamente una discussione politica a tutti i livelli nel partito. Basta con questi trasformismi senza freni.

Michele Bordo su Facebook