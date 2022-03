Bordo: “Balneari, questo è il momento di agire con serietà”

Non ho potuto partecipare direttamente (per il PD c’erano i colleghi De Luca e Buratti) alla manifestazione dei balneari di oggi in piazza Santi Apostoli a Roma perché in aula alla Camera, in concomitanza, c’erano importanti votazioni.

Ribadisco che siamo impegnati in Parlamento, come Partito Democratico, nella ricerca di una soluzione di equilibrio che tenga assieme le future procedure di evidenza pubblica e un’adeguata tutela degli operatori per gli investimenti fatti, il valore dei beni materiali e immateriali delle aziende, la professionalità acquisita e il mantenimento dei posti di lavoro.



Per raggiungere questi obiettivi serve la responsabilità di tutti. Al punto in cui siamo non sono più tollerabili le strumentalizzazioni e la demagogia di alcune forze politiche, abituate in questi anni più a prendere in giro gli operatori piuttosto che a lavorare per offrire soluzioni ragionevoli.

Questo è il momento di agire con serietà per dare certezza ad un settore che è strategico per l’economia e la crescita del Paese.

Michele Bordo