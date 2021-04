Bordo: “A Speranza la fiducia del PD”

Il lunghissimo applauso di gran parte del Senato al Ministro Speranza è la dimostrazione di quanto sia stata immotivata e propagandistica la mozione di sfiducia presentata dalla destra nei suoi confronti. Solo in Italia le opposizioni, e purtroppo anche una parte della maggioranza, polemizzano contro il Ministro della Salute. La destra non ha ancora capito che il nemico è il virus non chi lo combatte. Il Paese avrebbe bisogno di più unità e non di questi teatrini. A Roberto Speranza fiducia e stima dal Partito Democratico.

Michele Bordo