Boom di Follower per 2 storie “C’è posta per te” Salvatore e Alessia fanno impazzire i social

La TV rende personaggi pubblici tutti colori ci passano, anche per pochi minuti. Grande successo per il programma di Maria de Filippi “C’è Posta per te” che lo scorso sabato ha totalizzato quasi 6 Milioni di telespettatori e che ogni settimana dona al pubblico diverse storie vere che spesso toccano il cuore.

Come la storia di Salvatore Loverso arrivato a C’è Posta Per Te perché chiamato da sua mamma, che ha voluto fargli una sorpresa dopo la perdita del padre, facendogli conoscere Stefano De Martino. Il bel pallanuotista, ha raggiunto in poche ore oltre 70.000 Follower sul suo profilo Salvatore Loverso – Ecco il suo profilo instagram

Sempre nella puntata di Sabato la simpatica e determinata campana Alessia Quarto – Ecco il suo profilo instagram è stata chiamata dal suo ex marito che l’ha tradita (con una parente) per provare a ricucire, lei con le sue risposte pungenti e a volte divertenti “ma come ce l’aveva? D’oro” ha conquistato oltre 150.000 Follower in poche ore spopolando su tutte le pagine del Gossip/Trash made in italy.