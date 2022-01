Bonus edilizi: truffa da 440 milioni di euro, perquisizione della Guardia di Finanza anche in Puglia

Una frode da 440 milioni di euro, derivanti da sisma bonus, bonus locazioni e bonus facciate. La guardia di finanza di Rimini, con il supporto di 44 reparti territoriali, ha eseguito in tutta Italia 35 misure cautelare, tra cui 8 arresti in carcere e 4 ai domiciliari nei confronti di imprenditori e commercialisti, una rete ramificata tra le altre regioni anche in Puglia e Basilicata.

Sarebbero in tutto 56 le persone accusate di far parte dell’associazione a delinquere. Negli ultimi anni si sarebbero avvalse di 22 prestanome coinvolgendo oltre 100 società create ad hoc per ottenere i bonus introdotti dal decreto rilancio del 2020.

Le pratiche bonus si riferivano però a lavori eventualmente eseguiti in tutta Italia