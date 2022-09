Bonus 200 euro Partite Iva: si va verso uno scellerato ‘click day’

È in arrivo un click day per il bonus 200 euro riservato alle partite Iva. La data certa ancora non c’è, ma si ipotizza che potrebbe essere quella di giovedì 15 settembre, con l’avvio delle domande per i professionisti iscritti alle casse previdenziali. Il bonus può contare su un fondo di 600 milioni, aumentato di 100 milioni rispetto alla cifra iniziale, di cui 95,6 milioni destinati ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza