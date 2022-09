Bonus 200 euro partite iva, ancora tutto rinviato

Altro che 20 settembre per il bonus 200 euro alle partite iva!

Il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, considerando anche che le casse previdenziali necessitano almeno un paio di giorni per finalizzare l’organizzazione necessaria alla ricezione delle richieste dei cittadini, c’è il rischio che non ci sia il tempo utile per avviare la procedura prima del 23 settembre, ultimo giorno lavorativo utile prima del voto.

In attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Interministeriale attuativo del bonus 200 euro per i professionisti, previsto dall’art. 33 del decreto Aiuti bis (D.L. n. 50 /2022 in via di conversione in legge), l’AdePP comunica che le domande potranno essere presentate non prima del 26 settembre, ma il rischio che slitti ulteriormente è ancora molto alto.