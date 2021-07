Bonucci scambiato per un tifoso e l’intervento della steward – il video

Dopo il rigore di Jorginho, Bonucci è stato bloccato da una stewart dello stadio che lo ha scambiato per un tifoso infiltrato in campo. Non è bastato per il malcapitato difensore italiano essere stato in campo per oltre 120′, per l’addetta alla sicurezza quello ragazzo con la maglia azzurra non doveva essere lì in quel momento. Così lo ha preso per un braccio nel tentativo di portarlo fuori, osservata da Bonucci con gli occhi sgranati. Un equivoco risolto pochi istanti dopo, quando la stewart ha visto bene in faccia di chi si trattasse e ha abbracciato Bonucci in un gesto pacificatore.